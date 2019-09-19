بعد إثارته الجدل في المملكة والكويت.. “ندى” السعودية للألبان تعتذر عن الإعلان وتحذفه بعد حملة مقاطعة...

أعلنت شركة ”ندى“ السعودية للألبان، حذفها للإعلان الترويجي الذي نشرته مؤخرًا؛ بعد إثارته لاستياء عدد كبير من النشطاء في المملكة والكويت ومقاطعة منتجاتها من قبل الجمعيات التعاونية في الكويت بسبب الإعلان المثير، الذي اعتبر بـ ”المستفز إسلاميا “. وقالت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: ”إنها تأسف للالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني وبناءً عليه تم حذف الفيديو“.

وأضافت الشركة في بيانها، ”أنها تقف مع الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع، وتفخر بماضي وحاضر الوطن“، مؤكدةً ”اعتزازها بخدمة المملكة واحترامها لكافة الآراء“. وتضمن الإعلان الترويجي للشركة الذي تم حذفه، عبارات متقطعة، بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقًا مع سكب اللبن في الإناء، وذلك تحت عبارة (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا.. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).