“المرور” يوضح موعد الفحص الفني للمركبة بعد شرائها

أوضح المرور السعودي، الموعد الذي يجب فحص المركبة فيه بعد شرائها وتسجيلها. وردَّ «المرور السعودي» -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- على استفسار بشأن «الفحص الدوري للسيارة بعد شرائها وتجهيز الأوراق المطلوبة»، قائلاً: «يلزم الفحص الفني بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل المركبة بالنظام لدى الإدارة المختصة».

يُذكر أن نظام المرور، ينص على «أن تجديد رخصة السير، يتطلب اجتياز المركبة للفحص الدوري، واستيفاء الرسوم المقررة نظامًا، وسداد غرامات التأخير عن التجديد – إن وجدت – على أن تكون المركبة مؤمن عليها من شركة تأمين معتمدة، مع إحضار أصل رخصة السير والتأكد من صحة المعلومات بشأنها، على أن تكون مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات، ويجوز إصدار رخص سير بأقل من ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة إذا كان الغرض من ذلك تصدير المركبة أو إلغاء تسجيلها».