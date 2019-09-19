سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، نجران» تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف». وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وتتحول على الجزء الجنوبي إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، تتحول الى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج. وفي وقت سابق، حذر الخبير في الطقس والأرصاد عبد العزيز الحصيني، قائدي المركبات من طقس اليوم الخميس، لافتًا إلى أن هناك رياحًا وأتربة من خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: «أنصح بطلاء السيارة بمادة عازلة أو السفر فجر الخميس.. متوقع يوم غدٍ الخميس رياح وأتربة من خفيفة إلى متوسطة على الرياض والشرقية والصمان والكويت ونجران وشرق عسير والباحة وبشكل أقل بين الرياض والقصيم». وطالب الحصيني قائدي المركبات بتوخي الحذر.