عاجل اليمن : عاجل: أقوى رد عسكري سعودي على اغتيال قائد القوات السعودية بحضرموت.. اتهام مباشر لـ‘‘الإمارات‘‘وقصف مباغت لمليشيات الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - علق الخبير العسكري السعودي الدكتور " علي التواتي القرشي " على استهداف قائد القوات السعودية والجنود السعوديين في حضرموت، ظهر اليوم الخميس. وقال القرشي في تغريدة على حسابه في تويتر: ابتدأ العمل على اجتثاث وجودنا في حضرموت.. رحم الله الشهيد العتيبي ورفاقه وأسكنهم فسيح جناته وعظم أجر اهاليهم ..وإنا لله وانا اليه راجعون". وأضاف القرشي قائلا: "أعتقد أن حوار جدة لا بد ان يترقف وضرب الانتقالي أصبح أولوية قصوى للأمن الإقليمي حتى لو تبدلت التحالفات". قد يهمك ايضاً: حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي.. في بيان ناري فاجأ الجميع .. جميل عزالدين يتبرأ من ‘‘الشرعية‘‘ .. ويكشف فضيحة مدوية من ‘‘قلب‘‘ الرياض قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب) ورد الآن أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم Advertisements عاجل: أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي أول صورة واضحة لقائد قوات التحالف ‘‘السعودي’’ الذي قتل قبل قليل في انفجارات حضرموت.. شاهد مليشيا الحوثي تحاصر منطقة ارحب وتطالب برأس الشيخ فارس الحباري والاخير يحشد القبائل لمعركة كسر العظم..! (تفاصيل) الأحمر يُسعد جميع اليمنيين في الشمال والجنوب بهذا الانجاز التأريخي قبل قليل ..شاهد ماحدث بالفيديو .. إعلامية سعودية تفجر فضيحة محرجة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ بعد نشره هذا المقطع .. لن تصدق كيف رد الأخير انفجارات عنيفة تهز الكويت والجيش يصدر البيان رقم "1" ويرفع الاستعداد القتالي الى الدرجة الاولي .. ماذا يحدث؟ طائرات إيرانية تقتحم الأجواء السعودية وتشن غارات عنيفة على منشآت حيوية .. وأمريكا تتدخل بشكل سريع هل تذكرون الشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى صنعاء؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم تحديد إقامة الرئيس هادي في الرياض ومنعه من السفر .. تعليق رئاسي يكشف ما يجري خلف الكواليس

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