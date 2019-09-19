عاجل اليمن : حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي..

شكرا لقرائتكم خبر عن حدث مهم وجديد يكشفه الفلكي الشوافي.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الفلكي اليمني والخبير عدنان الشوافي أن الإعتدال الخريفي يحدث فلكياً بتعامد الشمس على دائرة خط الاستواء (مرورها بخط استواء ما كان يعرف بالقبة السماوية و انتقالها من الشمال الى الجنوب) ويكون في تلك اللحظة توزيع أشعة الشمس متساوي على نصفي الكرة الأرضية، و يحدث هذا العام يوم الإثنين القادم الموافق 23 سبتمبر/ أيلول 2019 بتعامد الشمس على خط الإستواء الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3) معلنة بداية فصل الخريف للنصف الشمالي من الكرة الأرضية وبداية فصل الربيع للنصف الجنوبي من الكرة الأرضية. وأوضح الشوافي أن فصل الخريف يستمر لنحو 89 يوم و 20 ساعة و 29 دقيقة وينتهى بتعامد الشمس على مدار الجدي في 22 من ديسمبر/كانون الأول المقبل الساعة 7:19 دقيقة صباحاً بتوقيت صنعاء (UTC+3) ، وذلك حسب المفهوم الفلكي بينما من ناحية ارصادية / مناخية قد تختلف الحضارات /البلدان في تحديد بداية فصل الخريف بالمفهوم الارصادي.



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