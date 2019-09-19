عاجل اليمن : قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب)

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الخميس 19 سبتمبر/أيلول، قرارت جمهورية بتعديلات وزارية وتعيين محافظا جديدا للبنك المركزي اليمني.

وتقضي القرارات بتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني، خلفا للمحافظ السابق حافظ فاخر معياد.

قد يهمك ايضاً:

ورد الآن أول رد إيراني سريع على الضربة العسكرية السعودية ضدها .. وإعلان أمريكي حاسم

عاجل: أول جهة تتبنى عملية اغتيال قائد القوات السعودية في حضرموت .. وهكذا كان الرد السعودي

أول صورة واضحة لقائد قوات التحالف ‘‘السعودي’’ الذي قتل قبل قليل في انفجارات حضرموت.. شاهد

مليشيا الحوثي تحاصر منطقة ارحب وتطالب برأس الشيخ فارس الحباري والاخير يحشد القبائل لمعركة كسر العظم..! (تفاصيل)

Advertisements

الأحمر يُسعد جميع اليمنيين في الشمال والجنوب بهذا الانجاز التأريخي قبل قليل ..شاهد ماحدث

بالفيديو .. إعلامية سعودية تفجر فضيحة محرجة لـ‘‘تركي آل الشيخ’’ بعد نشره هذا المقطع .. لن تصدق كيف رد الأخير

انفجارات عنيفة تهز الكويت والجيش يصدر البيان رقم "1" ويرفع الاستعداد القتالي الى الدرجة الاولي .. ماذا يحدث؟

طائرات إيرانية تقتحم الأجواء السعودية وتشن غارات عنيفة على منشآت حيوية .. وأمريكا تتدخل بشكل سريع

هل تذكرون الشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى صنعاء؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم

تحديد إقامة الرئيس هادي في الرياض ومنعه من السفر .. تعليق رئاسي يكشف ما يجري خلف الكواليس

الإعلامي الشهير محمد العرب يحصل على جبل من ذهب في هذه المحافظة اليمنية أثناء تغطية المعارك.. شاهد الفيدي

ونصت القرارات على تعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، والسفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.