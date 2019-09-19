الجبير يبحث مع مسؤول بريطاني العلاقات الثنائيَّة بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.
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