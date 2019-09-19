«البيئة»:  ارتفاع إنتاج الزراعة العضوية للمملكة إلى 45.6 ألف طن

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المَزارع العضوية في المملكة بلغ خلال العام الماضي، 45 ألفًا و630 طنًا، في مساحة إجمالية بلغت 15 ألفًا و740 هكتارًا بزيادة قدرها 12% عن العام 2017.

وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي للعام 2018م، أن إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، تنوَّع ما بين الخُضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية والعطرية.

وأشار التقرير إلى أن مَزارع الفواكه العضوية وتحت التحول جاءت في مقدمة المَزارع من حيث حجم الإنتاج والمساحة؛ حيث بلغ إنتاجها 20 ألفًا و363 طنًا وبمساحة إجمالية بلغت عشرة آلاف و149 هكتارًا، تلتها مَزارع النخيل العضوي بـ 12 ألفًا و206 أطنان وبمساحة قدرها ثلاثة آلاف و658 هكتارًا، ثم مَزارع الخضار العضوي بإنتاج وصل إلى خمسة آلاف و517 طنًا ضمن 692 هكتارًا، تليها الأعلاف العضوية بـأربعة آلاف و311 طنًا ومساحة 729 هكتارًا، والحبوب العضوية بألف و734 طنًا ومساحة 460 هكتارًا، وأخيرًا النباتات الطبية والعطرية بإنتاج وصل إلى ألف و497 طنًا وبمساحة 51 هكتارًا.

كان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 324، الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، التي تتضمن تقديم الدعم المباشر للمَزارع العضوية والمَزارع التي تحول نشاطها إلى الزراعة العضوية، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة وبشكل مستمر على تطوير قطاع الأغذية العضوية منذ 13 عامًا؛ حيث يعد هذا القطاع ناشئًا وجديدًا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه ينهض وينمو بسرعة.

