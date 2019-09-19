وفاة طفل دهسًا أثناء نزوله من حافلة المدرسة في الباحة

توفي طفل دهسًا في حادث مروع بمنطقة الباحة، اليوم الخميس، أثناء نزوله من حافلة المدرسة.
وقالت مصادر «عاجل»، إن الطفل (لبناني الجنسية) أصيب بعدة إصابات في الصدر والرأس، فارق على إثرها الحياة.
واكدت المصادر أن ذويه ومواطنيه أسرعوا بنقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، إلا أنه «فارق الحياة قبل وصوله المستشفى».
من جانبه، قال مصدر مسؤول في مرور منطقة الباحة، إن الطالب الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في مرحلة الروضة بمدارس الفيصل الأهلية.
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