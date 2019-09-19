قائد القيادة المركزية الأمريكية: تهديدات حرية الملاحة مشكلة تتطلب حلًا دوليًّا

رحّب قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، بانضمام المملكة العربية السعودية، لمجموعة الأمن البحري الدولي (IMSC)، مثمنًا قرار المملكة بالانضمام إلى المجموعة للإسهام في القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية.
وأعرب الجنرال ماكينزي، في بيانٍ صدر عنه مساء أمس، عن تقدير بلاده للدور الرائد والمهم للمملكة في المسائل الأمنية الإقليمية، والتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.
وأكد أن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة، تمثّل مشكلة دولية تتطلب حلًا دوليًّا، معربًا عن سعادته بانضمام المملكة للمجموعة، لتكون جزءًا من هذا الحل.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القيادة المركزية الأمريكية: تهديدات حرية الملاحة مشكلة تتطلب حلًا دوليًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.