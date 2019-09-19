«البنتاجون»: إيران المسؤولة عن هجمات أرامكو.. وترامب من سيقرر طبيعة الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن المؤشرات الحالية تظهر أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على معملي شركة أرامكو في بقيق وخريص.

وأوضح «البنتاجون»، أن واشنطن تدعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو، مؤكدًا «أننا لن نستبق النتائج».

وأشار إلى أنه سيتم تقديم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر طبيعة الرد.

وأكد أن «الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية».