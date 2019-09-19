خادم الحرمين يؤكد قدرة المملكة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين في جدة، مساء اليوم، رئيس وزراء باكستان عمران خان.

وأدان رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال، الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدًا مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

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وأبدى خادم الحرمين الشريفين، تقديره لموقف باكستان، مؤكدًا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (الوزير المرافق)، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي. كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبدالحفيظ شيخ، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.