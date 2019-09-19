المملكة تُدين هجوم جلال أباد الإرهابي وتؤكد رفضها جميع مظاهر العنف

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال أباد بأفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس ».

وقدَم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، فيما جدَد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقد استهدف هجوم انتحاري وإطلاق نار، أمس الأربعاء شركة بناء قرب مطار جلال أباد في شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانجرهار وكبرى مدنها جلال أباد، عطالله خوقياني «قُتل 16 موظفًا في الشركة وأصيب تسعة بجروح في الهجوم الذي استمر عدة ساعات« .

وبدأ الهجوم بسماع انفجارين على الأقل، فهرعت قوات الأمن إلى الموقع. وقال خوقياني إن «قوات الأمن قتلت المهاجمين الخمسة، مشيرًا إلى أن عملية لتثبيت الأمن في الموقع لا تزال جارية، وقامت قوات الأمن بتفكيك سترتين مفخختين وسيارة مفخخة، وعدد من الألغام التي زرعها المهاجمون.