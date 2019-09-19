«حقوق الإنسان» تتفاعل مع قضية «رغد وأخواتها»: نتابع اتخاذ الإجراءات النظامية

أكدت هيئة حقوق الانسان، مُتابعتها مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، بشأن قصية الطفلة رغد وأخواتها المعنفات.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت هيئة حقوق الانسان، إلى رصدها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفلة رغد وأخواتها المعنفات.

وأوضحت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد تداولوا مقطع فيديو، يرصد تعرض طفلة تُدعى «رغد» للتعنيف هي وأخواتها، وأطلق النشطاء «هاشتاق» باسم «الطفلة رغد وأخواتها المعنفات»؛ للتضامن معها ومطالبة الجهات بالتدخل.

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ومساء أمس الأربعاء، كشف المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، لـ «عاجل»، عن أنه تمت مباشرة الحالة من قبل وحدة الحماية الاجتماعية؛ ويجري اتخاذ الإجراء اللازم.

وقال بندر بن علي الرويلي ،عم الفتيات (رغد وأخواتها الأربع) إنهن تعرضن لعنف أسري، في منزل أقارب والدتهن، المسجونة هي وزوجها، بعدما تم حرمانهن من الأكل والشرب مع التعنيف، ما أصابهن بجفاف وتضخم في المعدة تم إدخالهن على إثره مستشفى الشميسي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الرويلي أنه توجه فور علمه بالأمر ببلاغ للشرطة، التي طلبت تحويل الفتيات إلى مستشفى حكومي للاطمئنان عليهن بعدما استلمهن في حالة يُرثى لها.

وأردف المواطن الرويلي قائلًا: عندما أُدخل أخي وزوجته السجن حاولنا احتضان الفتيات، إلا أنهن بقين عند أقارب والدتهن، وتفاجأت باتصال من قبل الأقرباء يطلبون مني أخذهن، فسارعت على الفور باستلامهن، ووجدتهن على تلك الحالة، والآن أكملنا ٨ أيّام بالمستشفى؛ حيث يتلقين العلاج اللازم.