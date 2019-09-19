مدير مستشفى القوات المسلحة بجازان يدشن معرض فعاليات يوم الصيدلي

دشن مدير مستشفى القوات المسلحة بجازان، المشرف العام على المستشفيات الميدانية، اللواء طبيب أحمد حسين الحامضي، أمس، معرض فعاليات يوم الصيدلي السعودي تحت شعار«بصحتك أجمل»، وذلك في بهو العيادات الخارجية. وتضمن المعرض عدة أركان لإظهار دور الصيدلي في الرعاية الصحية ولتوعية المراجعين بأهمية دوره وتقديم التثقيف الدوائي.

توسعة المستشفى

أوضح الحامضي أن الدعم اللامحدود الذي نحظى به من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده ، والإشراف والمتابعة من المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أسهم في توسعة المستشفى وتفعيل الأقسام الطبية الرئيسية، ووضع خطة طموحة لإنشاء مستشفى مرجعي ومراكز لطب الأسرة ستسهم بشكل فعال في تطوير الخدمات الطبية لمنسوبي القوات المسلحة وعوائلهم في المنطقة. وقال «إن الدور الذي يقوم به الصيدلي لم يعد يقتصر على صرف الدواء للمريض، بل تجاوز ذلك إلى مشاركة الطبيب في اختيار الدواء المناسب وتحديد الجرعة، والتأكد من عدم وجود موانع من استخدام بعض الأدوية، بالإضافة إلى إرشاد المريض بالطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء ونشر الوعي الصحي لاستخدام المستحضرات العلاجية بين أفراد المجتمع».

تعزيز السلامة الدوائية

رحب رئيس قسم الصيدلية بالمستشفى، النقيب صيدلي أول محمد عبده هندي، بجميع الحضور والزوار في يوم الصيدلي السعودي، حيث تم إبراز دور هذه المهنة لما لها من أهمية ضمن الكادر الطبي المعالج. ويهدف يوم الصيدلي السعودي إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بالاستخدام الأمثل للدواء والتخزين الصحيح له من أجل تعزيز السلامة الدوائية للأطفال، ولتجنب أي مضاعفات أو مخاطر قد تحدث جرّاء الاستخدام الخاطئ، وكذلك تصحيح أهم المفاهيم الخاطئة المنتشرة للتعامل مع الأطفال دوائيا، وتمكين الوالدين للتعامل مع أدوية أطفالهم بالشكل الصحيح والتعريف بأهمية التطعيمات.

وشكر هندي لمدير مستشفى القوات المسلحة بجازان على دعمه اللامحدود والمتواصل، ليس على مستوى القسم فقط، وإنما على مستوى جميع الأقسام الطبية في سبيل دفع عجلة التطور بما يعود نفعه على المرضى والمراجعين.