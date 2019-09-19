وجه أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، مديري العموم ورؤساء البلديات الفرعية والمرتبطة بأمانة العاصمة المقدسة بعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي وكذلك إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة أو وضع بركسات أو إنشاء أي مبنى سواء كان دائما أو جاهزا أو مؤقتا، وذلك لأهمية المحافظة على الأراضي العامة والمخصصة لخدمة المواطنين، وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة. وفي سياق مُتصل، وجه القويحص بمعالجة ظاهرة توزيع المطويات التسويقية ووضع الملصقات الإعلانية والدعائية المُخالفة على واجهات المباني والإشارات المرورية ومكائن الصرف الآلي وفي الأماكن العامة والتي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتُؤثر سلباً على مستوى النظافة العامة. ووجه القويحص بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المخالفين البالغة 500 ريال حسب المادة رقم (5/19) من لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية المخالفة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقرية المُكلف الرّامية إلى رفع الوعي البيئي وإعداد البرامج المناسبة لتوعية السكان بأهمية المحافظة على النظافة والصحة العامة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف البناء العشوائي ومعالجة ظاهرة الملصقات الدعائية بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.