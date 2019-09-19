بلدي جازان يناقش مشاريع الإنارة والسفلة للقرى

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة جازان ثالث لقاءاته مع المواطنين في دورته الثالثة واستهلها مع أهالي مدينة جازان وقراها، حيث عُقد اللقاء في فندق هوليدي جازان، بحضور رئيس المجلس وليد أحمد رستم وأعضاء المجلس وأمين المجلس وكيل الأمين للمشاريع إبراهيم طبيقي، ورئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي. في بداية اللقاء استهل رئيس لجنة المشاريع والصيانة بالمجلس أحمد أبوشملة حكمي كلمته بشكر الأهالي على الحضور لعرض ما قام به المجلس خلال الـ4 السنوات الماضية.

صوت المواطنين

أكد رئيس اللجنة الإعلامية بالمجلس عثمان علي راجح، أن المجلس البلدي هو البوابة التي يعبر من خلالها صوت المواطنين والمقيمين ليصل للجهات ذات الاختصاص، وتعهد بالمتابعة الجادة لمتطلبات والمقترحات والشكاوى التي يتلقاها المجلس من المواطنين ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

رؤى مستدامة

بدأ الحوار المفتوح مع الأهالي قدم فيها الحاضرون مقترحاتهم وشكواهم وتعرفوا على المسوغات التي أعاقت تنفيذ بعض المشاريع البلدية كما وصلت شكواهم، وتم تدوينها ليتابعها المجلس عبر لجانه المختلفة، وأوضح وكيل الأمين للمشاريع إبراهيم طبيقي «أن الأمانة تقف سويا مع المجلس البلدي في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الخدمية والبلدية»، وأضاف «تمثل المجالس البلدية منظومة وطنية تعزز من قاعدة مشاركة المواطنين في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم وإيصال تطلعاتهم برؤى مستدامة»، وأشار إلى أن الحكومة الرشيدة حرصت على تفعيل دور المواطن والمواطنة والإسهام في التنمية والتطوير وتعزيز مشاركتهم بالقرار البلدي في المجالات التنموية والتطويرية والخدماتية مختلفة، وشهد اللقاء مداخلات من قبل الأهالي حول الخدمات المقدمة لقرى مدينة جازان من ضمنها مشاريع السفلتة والإنارة والحدائق تناوب في الإجابة عليها وكيل الأمين للمشاريع إبراهيم طبيقي ورئيس لجنة المشاريع بالمجلس أحمد أبوشملة حكمي ورئيس بلدية مدينة جازان محمد الهلالي.