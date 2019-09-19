تدشين 3 عيادات تخصصية واستشارية بمستشفى الملك فهد بجازان

دشن مستشفى الملك فهد المركزي بجازان 3 عيادات تخصصية واستشارية تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات صحة جازان؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية والاستشارية لمرضى ومراجعي منطقة جازان. وتتضمن عيادة المشورة الوراثية المجتمعية التي تضم عددًا من المتخصصين في أمراض الاستقلاب والجينات الوراثية، وتعمل على نشر الوعي للمرضى والمراجعين عن الأمراض الوراثية وطرق انتقالها وطرق الوقاية منها، إضافةً إلى عيادة أمراض حساسية الأطفال التي تعمل على تشخيص وعلاج حساسية الجهاز التنفسي والربو وحساسية الجلد، وعيادة المناعة الإكلينيكية للأطفال، وتهدف إلى تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة الوراثية. وتعمل كافة هذه العيادات بمعدل عيادة واحدة أسبوعياً تستقبل من خلالها المرضى والمراجعين، وتقدم أفضل الخدمات العلاجية والاستشارية لهم.



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