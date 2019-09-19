العاهل السعودي: هجمات أرامكو تستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أن الهجمات على شركة أرامكو إجرامية وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل السعودي، الخميس، في جدة، رئيس الوزراء الباكتساني عمران خان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة بلاده للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.





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بدوره، أبدى العاهل السعودي تقديره لموقف باكستان، مؤكدا أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء السعودية.





وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.