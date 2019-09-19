حقوق الإنسان تفنّد المزاعم حول القطري علي المري وتكشف حقيقة وضعه بالمملكة

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بيانًا فندت فيه المزاعم المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالة متابعات الخليج 365 القطري علي بن ناصر جار الله المري، باختفائه قسريًا وابنه عبدالهادي في المملكة.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن متابعات الخليج 365 القطري علي بن ناصر جار الله المري، أوقف من قبل الجهات الأمنية بالمملكة، وعلى إثر ذلك قامت الجمعية بزيارته للوقوف على حالته والاطلاع على سير إجراءات التحقيق معه والتأكد من تمكينه من كافة حقوقه القانونية، وقد أكد الموقوف خلال اللقاء به وابنه (عبدالهادي) بأنه دخل المملكة لزيارة أقاربه، وقد زار المملكة عدة مرات خلال العامين الماضيين.

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وذكر أنه يتلقى العناية الطبية اللازمة وأن وضعه الصحي جيد، ولم يتعرض لأي معاملة مُهينة للكرامة وأبدى رغبته في بقاء ابنه (عبدالهادي) معه كمرافق، وقد مُكن من ذلك، كما تأكدت الجمعية بأنه مُكن من حقه في الزيارة والتواصل مع ذويه وأقاربه في المملكة وقطر.

وأضافت الجمعية أنها سوف تعمل على مساعدة من يرغب من ذويه في قطر للقيام بزيارته في المملكة وفق الآليات المتبعة، والتي تُمكن الأشقاء القطريين من دخول المملكة بالتنسيق مع لجنة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية على الأرقام المخصصة لذلك.

وأكدت بأنه لا صحة لما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بإخفاء متابعات الخليج 365 القطري قسريًا في المملكة، وإنما تم التحفظ عليه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية لدواعي التحقيق معه، وعناية بوضعه الصحي فقد تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسوف تتابع الجمعية موضوعه والتأكد من تمتعه بكافة حقوقه المكفولة له نظامًا حتى انتهاء قضيته.