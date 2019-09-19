هيوليت باكارد إنتربرايز تُعيّن مارك ووترز في منصب المشرف التنفيذي لأعمالها بالمملكة

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE) اليوم عن تعيين مارك ووترز في منصب المشرف التنفيذي لدى الشركة في المملكة العربية السعودية بمفعول فوري، بما يضمن استمرار العمل تحت قيادته وبشكل وثيق مع الجهات المعنية في السعودية لمساعدتها في تحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة 2030.

وحظي مارك ووترز بنجاح كبير لدى قيادة أعمال “هيوليت باكارد إنتربرايز” في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا طوال الأعوام الثلاثة الماضية، ما دفع فيل ديفيز، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات الهجينة لدى الشركة، في شهر يوليو إلى الإعلان عن تعيين مارك في منصب المدير العام للشركة في المملكة المتحدة وإيرلندا والشرق الأوسط وإفريقيا اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، ما يجعله المسؤول العام عن كافة أنشطة “هيوليت باكارد إنتربرايز” في المملكة العربية السعودية.

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ويُشار إلى أنّ عيسى الخميس سيواصل مهامه في منصب العضو المنتدب للشركة في السعودية تحت رئاسة مارك.

وتتمحور أبرز مسؤوليات مارك في هذا المنصب حول العمل عن كثب مع الجهات الحكومية في المملكة لمساعدتها على تحقيق أهدافها المتمثلة في دخول المراكز العشرة الأولى لمؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وسيقوم مارك أيضًا بدور محوري في تسهيل التزام شركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” بالسعودة من خلال تعزيز المبادرات العديدة التي تطلقها الشركة بهدف تدريب مواطني المملكة وتزويدهم بالمهارات الضرورية لتحقيق مزيدٍ من النمو والتطور الذي تنشده البلاد. وتشمل هذه المبادرات برنامج “هيوليت باكارد إنتربرايز” للدراسات العليا، والذي استثمرت الشركة فيه 20 مليون ريال سعودي منذ إطلاقه في عام 2010 لرفع مهارات خريجي الجامعات السعوديين.

وفي سياق تعليقه على التعيين، قال عيسى الخميس، العضو المنتدب لشركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” في السعودية: “نحن سعداء جدًا لتولي مارك ووترز منصب المشرف التنفيذي الجديد لشركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” في المملكة، كما نتطلع قُدمًا للعمل معه لتعزيز علاقتنا مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على حد سواء، يُعتبر مارك واحدًا من القادة الموثوقين والنجوم الصاعدين داخل الشركة، ويأتي هذا التعيين كدليل على المكانة البارزة للمملكة من بين أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركة.







