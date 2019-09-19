شكرا لقرائتكم استشاري يحذر من تنويم الأطفال بهذا الدواء.. أضراره خطيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-19 استشاري يحذر من تنويم الأطفال بهذا الدواء.. أضراره خطيرة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الوالدين من اللجوء لاستخدام الأدوية لتنويم الأطفال. وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “تحذير.. بعض الآباء والأمهات يستخدمون الدواء أدناه لتنويم الأطفال ومن مضاعفاته ارتفاع الضغط وعدم انتظام نبضات القلب”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحذر من تنويم الأطفال بهذا الدواء.. أضراره خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.