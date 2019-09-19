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سحب رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة.
وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة والطائف.
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