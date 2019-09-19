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البرلمان البريطاني يدعو إلى إعلان المخابرات الإيرانية منظمة إرهابية
لصالح الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم، إن البرلمان البريطاني يدعو إلى تسمية قوات الحرس الثوري الإيراني والاستخبارات الإيرانية بالإرهاب.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن مجلس العموم البريطاني اتفق مع زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي على تقييد مصادر وأرصدة قوات الحرس للنظام الإيراني لصالح الشعب الإيراني والسلام والأمن في المنطقة.
وبيّنت المنظمة في بيانها، أن مجلس العموم يأخذ بنظر الاعتبار مؤامرة التفجير في تجمع المقاومة الإيرانية في باريس في يونيو 2018، فضلًا عن أن النظام الإيراني أكبر خطر ليس فقط على الشعب الإيراني، وإنما على الاستقرار في المنطقة والسلام في العالم.
وأعلن 37 من نواب البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب بمن فيهم وزراء سابقون كبار دعمهم للمشروع، وحثوا الحكومة البريطانية على إعلان قوات الحرس واستخبارات النظام الإيراني منظمات إرهابية خارجية.
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