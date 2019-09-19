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2019-09-19 مرور حائل يوضح الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني متابعات الخليج 365 - حائل نشرت إدارة مرور منطقة حائل، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الطرق المؤدية لمواقع الاحتفالات باليوم الوطني ۸۹. Advertisements وقالت إدارة مرور حائل، في بيان لها، إن هذه الطرق هي كالتالي: فعاليات منتزه السلام طريق الملك فهد بن عبدالعزيز الدائري الغربي حائل.

منتزه الأمير سعود بن عبدالمحسن طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدائري الشمالي حائل.

منتجع السمراء امتداد طريق الديعجان حائل.

منتزه القصور امتداد طريق الملك عبدالعزيز شمالًا ومنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات طريق جبة وصوًلا بدوار مشار والاتجاه غربًا على طريق مشار حائل.

ملعب نادي الطائي طريق مشار باتجاه الغرب.







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