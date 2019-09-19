ظلام دامس يغطي طريق القذافي.. وأمانة الحفر: الإنارة قريبًا

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

اشتكى عدد من سكان محافظة حفر الباطن وسالكي طريق حذيفة بن اليمان المعروف بشارع القذافي من سوء خدمات الإنارة على الطريق الأمر الذي يستغله بعض الشباب لممارسة التفحيط والتجمهر بالإضافة إلى الحوادث المرورية.

وأوضح متابعات الخليج 365 صالح الجميلي، أن الطريق يشكل خطرًا على مرتاديه ليلًا لانعدام الإضاءة الأمر الذي تسبب في كثير من الحوادث فضلًا عن استخدامه ساحته للتفحيط من قبل المراهقين ليلًا.

وأضاف مشعل الجذيلي أن الشارع بحاجة إلى تشجير وكذلك يفتقر إلى الرصيف والعلامات الإرشادية بالرغم من أنه يعتبر من الطرق الحيوية التي تربط الأحياء الغربية بالشرقية.

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ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لأمانة حفر الباطن محمد عقيل الشمري لـ”متابعات الخليج 365” أن العمل جارٍ على تركيب الإنارة بالتنسيق مع شركة الكهرباء على أن تتم تشغيل الإنارة قريبًا.