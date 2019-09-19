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2019-09-19 المملكة تدين هجوم مدينة جلال آباد بأفغانستان متابعات الخليج 365 - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. Advertisements وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.







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