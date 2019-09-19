الان تتابع الجبير: على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن استهداف بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة فقط بل يعتبر اعتداء على العالم من خلال استهداف امدادات الطاقة للأسواق الدولية.
وأضاف عبر “تويتر”: “يعتبر هذا الاعتداء الآثم امتداداً لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفاً صارماً تجاه سلوكيات إيران الإجرامية”.
وتابع: “التهاون مع إيران سيشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية، وسيكون لذلك آثار تمتد على الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على المنطقة”.
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