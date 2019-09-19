الان تتابع وفاة طفل دهسا تحت عجلات حافلة في الباحة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لقي طفل مصرعه، اليوم، دهسا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.
وقالت مصادر لـ”الخليج 365”، إنه أثناء إنزال حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة، تعرض للدهس.
وقالت إدارة مرور منطقة الباحة، إن أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه. وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى إلا أنه توفي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل دهسا تحت عجلات حافلة في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.