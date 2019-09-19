وفاة طفل دهسا تحت عجلات حافلة في الباحة

جدة - عمرو شويل لقي طفل مصرعه، اليوم، دهسا تحت عجلات حافلة تابعة لمدرسة خاصة في الباحة، وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.

وقالت مصادر لـ”الخليج 365”، إنه أثناء إنزال حافلة خاصة تتبع لمدرسة خاصة أحد الطلاب من جنسية لبنانية من المركبة، تعرض للدهس.

وقالت إدارة مرور منطقة الباحة، إن أحد سائقي الحافلات الخاصة من جنسية باكستانية تابعة لمدرسة أهلية بإنزال طالب روضة في الخامسة من عمره وباعتقاد السائق أن الطالب قد مر من خلف الحافلة، إلا أنه توجه من أمامها لتمر المركبة من فوقه. وأضافت أنه تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى إلا أنه توفي.