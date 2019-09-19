الان تتابع السفارة في الفلبين تحذر من أمر خطير فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذرت سفارة المملكة في الفلبين، من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو المكاتب الفلبينية أو الأفراد فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية لتجنب النصب و الاحتيال.

وقالت السفارة في بيان لها، اليوم : حيث أن الاستقدام يجب أن يتم من خلال مكاتب الاستقدام في المملكة فقط حسب التعليمات من الجهات المختصة في المملكة، كما أن القانون الفلبيني يجرم الاستقدام المباشر ” .

وأضافت: لاحظت السفارة أن بعض المواطنين لازالوا يتعاملون مع سماسرة أو مكاتب فلبينية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مقاطع فيديو لعاملات والذين يروجون لذلك ويقومون بعرض التسهيلات والخدمات رغم التحذيرات المستمرة من السفارة بهذا الشأن، فضلا أن الكثير من المواطنين تعرضوا للنصب والاحتيال وتكبدوا خسائر مادية كبيرة.