13 قتيلا في انفجار شاحنة مفخخة بأفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - كابل قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء تفجير شاحنة مفخخة نفذتها حركة طالبان بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية ومستشفى بولاية زابل جنوب شرق البلاد. وأوضحت عضو مجلس الإقليم فوزية كاكار في تصريح للصحفيين أن ما لا يقل عن 93 آخرين، معظمهم من المدنيين، أصيبوا في التفجير الذي وقع بمدينة قلات، مبينة تضرر عدد من المباني والمنازل.



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