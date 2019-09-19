الوطن أخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس بدأت الاحتفالات في جميع مناطق المملكة باليوم الوطني الـ89 الذي يوافق 23 سبتمبر، وخرج المواطنون كبارا وصغارا للاحتفال بهذا اليوم الذي يعد فرحة تتوحد بها القلوب والأجساد تحت راية التوحيد.



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