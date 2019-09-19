ولي العهد يجتمع مع رئيس الوزراء الباكستاني ويؤكد أهمية التصدي للأعمال التخريبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة أمس مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وفي بداية الاجتماع شدد رئيس الوزراء الباكستاني على الاستنكار الشديد لبلاده على الهجمات التخريبية التي تعرضت لها معامل أرامكو في بقيق وخريص، معبرا عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل معها بكل إمكاناتها ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

وأكد ولي العهد من جهته خلال الاجتماع أن هذه الاعتداءات التخريبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أهمية التصدي لها.

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حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.

ووصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان إلى جدة أمس.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.