ولي العهد: يجب التصدي للاعتداءات المزعزعة لأمن المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماعه في قصر السلام في جدة أمس الأول مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو أن الاعتداءات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاجتماع على إدانة بلاده للهجمات التخريبية، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التي اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق في مصدر الهجوم.

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وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن مساندة بلاده ودعمها لأمن واستقرار المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

حضر الاجتماع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

كما حضره من الجانب الأمريكي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.