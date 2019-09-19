القيادة تهنئ رئيسة نيبال بذكرى يوم الدستور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية ليبيريا جورج وياه، في ضحايا اندلاع حريق مدرسة بجمهورية ليبيريا.

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وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارككم وشعب جمهورية ليبيريا الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة عن أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه».

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، راجيا لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما عزى ولي العهد الرئيس جورج وياه في ضحايا اندلاع حريق مدرسة بجمهورية ليبيريا.

وقال ولي العهد في برقية عزاء ومواساة «بلغني نبأ اندلاع حريق في مدرسة بجمهورية ليبيريا، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة».