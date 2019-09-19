تشكيلات عسكرية وفرضيات تظهر مهارات خريجي الكلية الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، أمس، حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الـ48 للضباط الجامعيين، والدفعة الـ60 من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية وطلبة الدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

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وأكد مدير الكلية اللواء الدكتور علي الدعيج، استمرار الكلية في تطوير برامجها التدريبية بما يتواءم مع متطلبات التطور الذي تشهده المملكة وتعزيز ريادتها الإقليمية في تأهيل ضباط الأمن، مبينا أن عدد الخريجين بلغ 1872 خريجا من الدورة التأهيلية الـ48 للضباط الجامعيين، والدفعة الستين من برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعة السادسة من البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي.

عقب ذلك شاهد وزير الداخلية والحضور فيلما وثائقيا بعنوان «عرين الأمن .. وحصاد عام» استعرض أبرز المراحل التطويرية التي شهدتها الكلية خلال عام 1440هـ.

بعدها بدأ العرض والتشكيلات العسكرية التي أظهرت مهارات الخريجين التي أتقنوها خلال التدريب.كما شاهد عددا من الفرضيات والتطبيقات في الرماية وحفظ النظام والدفاع عن النفس التي أظهرت قدرات الخريجين على الرماية من مسافات مختلفة، واقتحام المباني متعددة الأدوار، وتطوير التقنيات المساندة للمهام الأمنية، والتي عرض أحدها من خلال فرضية اصطياد الطائرات المسيرة.