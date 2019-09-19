السعودية | السعودية تفوز بعضوية مجلس المحافظين بالوكالة الذرية

شكرا لقرائتكم السعودية تفوز بعضوية مجلس المحافظين بالوكالة الذرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت السعودية بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال انتخابات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ 63 المنعقدة في مدينة فيينا النمساوية لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة للأعوام 2019-2021.

وترأس الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وفد المملكة المشارك في الدورة الحالية لأعمال المؤتمر المنعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 محرم الجاري.

وأوضح الدكتور السلطان أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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وأكد أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة للتقدير العالمي لما توليه المملكة من اهتمام بمشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية كخيار استراتيجي لتحقيق مزيج طاقة وطني متنوع ومتوازن على المدى المتوسط والبعيد بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة، مقدماً شكره للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة لدعمه ومتابعته واهتمامه من أجل نيل المملكة هذه العضوية، وكذلك الشكر للأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين في فيينا.

يذكر أن مجلس المحافظين هو أحد جهازي إقرار السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة، حيث يدرس مجلس المحافظين البيانات المالية للوكالة وبرنامجها وميزانيتها ويقدم توصيات إلى المؤتمر العام بشأنها، وينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقات الضمانات ونشر معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.

كما يُعيِّن مجلس المحافظين المدير العام للوكالة بموافقة من المؤتمر العام، وينعقد المجلس عموماً خمس مرات خلال السنة في الأشهر: مارس ويونيو ومرتين وفي شهر سبتمبر وفي نوفمبر.