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اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أول من أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" مساء اليوم الخميس بشيخ الأزهر هنأه بنجاح العملية سائلاً الله أن يديم على فضيلته الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية.
من جانب آخر، ثمّن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوزير آل الشيخ تلك المبادرة والاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب عليه الذي تعودنا منه كل حب واحترام، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:52 PM
عقب نجاح جراحة أجراها "الطيب" في باريس
اطمأن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على الحالة الصحية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية باريس، يوم أول من أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "آل الشيخ" مساء اليوم الخميس بشيخ الأزهر هنأه بنجاح العملية سائلاً الله أن يديم على فضيلته الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية.
من جانب آخر، ثمّن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للوزير آل الشيخ تلك المبادرة والاطمئنان على صحته، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب عليه الذي تعودنا منه كل حب واحترام، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم على المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
، وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة شيخ الأزهر ،
المصدر : الخليج 365
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