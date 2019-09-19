- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما استقبل الجبير، اليوم، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:52 PM
استعرض معهما العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات"الجبير" يبحث مستجدات القضايا الدولية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا والسفير البحريني
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
كما استقبل الجبير، اليوم، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.
، "الجبير" يبحث مستجدات القضايا الدولية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا والسفير البحريني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يبحث مستجدات القضايا الدولية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا والسفير البحريني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.