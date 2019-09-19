، "الجبير" يبحث مستجدات القضايا الدولية مع ممثل رئيس وزراء بريطانيا والسفير البحريني ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض معهما العلاقات المشتركة وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس؛ الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما استقبل الجبير، اليوم، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، ووزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تمّ تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.