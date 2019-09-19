محمد بن مسعود - الدمام - يحتفل مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة البريد السعودي، حمد بن عبدالله البكر، يوم غد؛ بزواج ابنته «نورة»، من الشاب فيصل بن عبدالله العليان، وذلك في قاعة الدرعية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي. 19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:33 PM Advertisements "البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا "البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا يحتفل مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضو مجلس إدارة البريد السعودي، حمد بن عبدالله البكر، يوم غد؛ بزواج ابنته «نورة»، من الشاب فيصل بن عبدالله العليان، وذلك في قاعة الدرعية بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي. الكلمات المفتاحية ، "البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "البكر" يحتفل بزواج ابنته «نورة» بالرياض.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.