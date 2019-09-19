- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - تعادل فريق نادي الشباب مع مستضيفه ضمك بنتيجة إيجابية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة - همة حتى القمة).
تقدم فريق ضمك عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب جورجي فيليبي من رأسية أسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 39 عادل الشباب النتيجة عن طريق لاعبه كرستيان جوانكا، محرزاً الهدف بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق هدف الفوز لأحدهما.
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:30 PMفي افتتاح جولة "همة حتى القمة".. الشباب وضمك حبايب
تعادل فريق نادي الشباب مع مستضيفه ضمك بنتيجة إيجابية بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة - همة حتى القمة).
تقدم فريق ضمك عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بهدف أحرزه اللاعب جورجي فيليبي من رأسية أسكنها الشباك.
وفي الدقيقة 39 عادل الشباب النتيجة عن طريق لاعبه كرستيان جوانكا، محرزاً الهدف بعد تلقيه تمريرة عكسية أمام المرمى.
وفي الشوط الثاني استمر السجال بين الفريقين دون تحقيق هدف الفوز لأحدهما.
، في افتتاح جولة "همة حتى القمة".. الشباب وضمك حبايب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في افتتاح جولة "همة حتى القمة".. الشباب وضمك حبايب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.