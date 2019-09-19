

جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

// انتهى //

19:55ت م

0311



جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.// انتهى //19:55ت م0311

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.