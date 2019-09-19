السعودية | المملكة توقع مذكرة تفاهم مع برنامج أممي لدعم الشعب الفلسطيني

المناطق - واس

وقعت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” اليوم مذكرة تفاهم، من أجل دعم وحدة الشعب الفلسطيني ب “الأونتكاد” المعنية بالجوانب الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى التوقيع بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، وأمين عام “الأونكتاد” الدكتور موخيسا كيتويي، ومدير شعبة دعم الشعب الفلسطيني في “الأونكتاد” الدكتور محمود الخفيف.

ووجه أمين عام الانكتاد الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل وشراكتها المستمرة مع الانكتاد، والتزامها الدائم بمساعدة الشعب الفلسطيني أمام التحديات التي يواجهها، لافتا إلى أن هذه المهمة كان تنفيذها سيكون صعباً بدون المساهمة المالية التي تقدمها المملكة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الواصل موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا بالنسبة للمملكة.

وأشاد بجهود “الأونكتاد” في العمل على تعزيز التجارة والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب في كل مناطق العالم وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، معرباً عن أمله في المزيد من التعاون بين الجانبين.