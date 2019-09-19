أطول رحلة برية تجوب 60 مدينة سعودية احتفاء باليوم الوطني

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بالتزامن مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني الـ89، يخطط عدد من شباب السعودية لأطول رحلة برية داخل البلاد يقوم بها شباب سعوديون.

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مرورًا بأكثر من 60 مدينة بمسافة إجمالية تبلغ 6000 كم، بلا توقف تعبيرًا عن حب الوطن.