البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو وسنقدم خيارات الرد لـ ترامب

2019-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تورط إيران في العمل الإرهابي الذي استهدف معملي أرامكو السبت الماضي.

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وقالت البنتاغون: إن إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو.

وأضافت الوزارة: ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج، كاشفًا عن التعاون السعودي الأمريكي في التحقيقات بشأن هذا الهجوم.

وتابعت: سنقدم للرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو.