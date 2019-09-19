- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو وسنقدم خيارات الرد لـ ترامب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو وسنقدم خيارات الرد لـ ترامب
قالت : ندعم تحقيقات السعودية ولن نستبق النتائج
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تورط إيران في العمل الإرهابي الذي استهدف معملي أرامكو السبت الماضي.
وقالت البنتاغون: إن إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو.
وأضافت الوزارة: ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج، كاشفًا عن التعاون السعودي الأمريكي في التحقيقات بشأن هذا الهجوم.
وتابعت: سنقدم للرئيس دونالد ترامب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو وسنقدم خيارات الرد لـ ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.