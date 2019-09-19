“حقوق الإنسان”: نتابع حالة “رغد وأخواتها المعنفات” مع الجهات المختصة #الطفله_رغد_واخواتها_المعنفات

جدة - عمرو شويل أعلنت هيئة حقوق الانسان، متابعتها مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، بشأن قصية الطفلة رغد وأخواتها المعنفات.

وقالت عبر “تويتر”، إنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الطفلة رغد وأخواتها المعنفات.

وأوضحت أنها تتابع مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات النظامية التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، يرصد تعرض طفلة تدعى رغد للتعنيف هي وأخواتها، وأطلق النشطاء هاشتاق باسم الطفلة رغد وأخواتها المعنفات، للتضامن معها ومطالبة الجهات بالتدخل.