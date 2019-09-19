الان تتابع التعليم : استمرار قبول أبناء الوافدين السوريين في المدارس الأهلية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي
وجهت وزارة التعليم،اليوم، جميع إداراتها في المناطق، والمحافظات باستمرار قبول الطلاب والطالبات السوريين في المدارس الأهلية والأجنبية
وأكد تعميم لنائب وزير التعليم أنه لا مانع من قبول الطلاب والطالبات السوريين الذين ولدوا وتربوا داخل المملكة، وليس لهم سوى شهادات ميلاد وجوازات سفر وآباؤهم يحملون هوية مقيم وأمهاتهم يحملن تأشيرة زيارة في المدارس الأهلية والأجنبية بالصفوف المناسبة لأعمارهم وقدراتهم لحين وضع الالية المناسبة لهم من الجهات المختصة
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