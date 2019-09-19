الان تتابع «الخليج 365» ترصد جوائز ضخمة لقراءها ومتابعيها في مسابقتها الثالثة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسر صحيفة الخليج 365 الالكترونية أن تعلن للقراء والمتابعين بجميع مناطق مملكتنا الحبية عن مسابقتها الثالثة ورصدت العديد من الجوائز للقراء والمتابعين لها. حيث ستقدم الصحيفة في كل المرات جوائز قيمة لمتابعيها، وتدعو الجميع للمشاركة في المسابقة. وتتلقى الصحيفة الاجابات. Advertisements السؤال الأول : متى تأسست صحيفة الخليج 365 الالكترونية ٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٨

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