شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "الخليج 365" تستطلع آراء مواطنين عن كيفية قضائهم إجازة اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) استطلعت "الخليج 365" أراء مواطنين عن كيفية قضاء إجازة اليوم الوطني والتي تبلغ 4 أيام هذا العام. وتباينت الآراء فيمن سيقضي الاجازة في مواقع الفعاليات التي أعدتها الهيئة العامة للترفيه ومنهم من فضل قضائها في البحر مع اصدقائه أو في البيت مع العائلة



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