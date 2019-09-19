64 دولة تدين الهجوم الإرهابي على أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أدانت 64 دولة الهجوم الإرهابي على معامل أرامكو خلال الفترة من 14 إلى 19 سبتمبر الحالي، فيما أعلنت أربع دول موقفها من الحادثة بلا إدانة، و40 دولة لم تدن بعد الهجوم.
الدول التي أدانت الحادثة 64
الدول التي أعلنت موقفها من الحادثة بلا إدانة 4
الدول التي لم تدن بعد 40
قائمة الدول التي أدانت الحادثة
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
المكسيك
فنزويلا
إسبانيا
أوكرانيا
البرتغال
بريطانيا
التشيك
جورجيا
روسيا
رومانيا
سويسرا
فرنسا
قبرص
كوسوفو
ألمانيا
المجر
النمسا
هولندا
إريتريا
بوركينافاسو
تشاد
ساحل العاج
جمهورية القمر المتحدة
الصين
بنجلادش
باكستان
بوركينافاسو
جيبوتي
الفلبين
تركيا
فلسطين
كوريا الجنوبية
سريلانكا
موريتانيا
المالديف
سنغافورة
السنغال
مصر
ماليزيا
الشيشان
غامبيا
المغرب
نيبال
غينيا
بيساو
اليمن
نيوزيلاند
مالي
الجزائر
الهند
النيجر
الإمارات
اليابان
نيجيريا
البحرين
الأردن
أذربيجان
قطر
السودان
أفغانستان
الكويت
الدول التي أعلنت موقفها من الحادثة بلا إدانة
ألبانيا
النرويج
العراق
عمان
الدول التي لم تعلن موقفها ولم تدن الحادثة
الإكوادور
أوروغواي
أنغولا
كرواتيا
البرازيل
أوغندا
تشيلي
جنوب أفريقيا
جمهورية الدومينيكان
زامبيا
السلفادور
زيمبابوي
كندا
غانا
كوبا
الكاميرون
كوستاريكا
مدغشقر
كولومبيا
موزمبيق
إيرلندا
أرمينيا
إيطاليا
أستراليا
بلجيكا
أوزبكستان
بلغاريا
بروناي
البوسنة والهرسك
تركمانستان
بولندا
جزر المالديف
سلوفاكيا
فيتنام
السويد
كمبوديا
ميانمار
هونج كونج
تصنيف الإدانات
إدانات شديدة وأكدت وقوفها مع المملكة
الولايات المتحدة الأميركية
الأرجنتين
فنزويلا
بريطانيا
رومانيا
سويسرا
فرنسا
قبرص
كوسوفو
إريتريا
تشاد
ساحل العاج
غامبيا
غينيا بيساو
مالي
نيجيريا
باكستان
بنجلادش
الصين
المالديف
السودان
فلسطين
موريتانيا
مصر
اليمن
الصومال
الإمارات
الكويت
إدانات شديدة
أوكرانيا
البرتغال
التشيك
روسيا
سويسرا
المانيا
بوركينافاسو
السنغال
أذربيجان
أفغانستان
سريلانكا
الشيشان
الفلبين
كوريا الجنوبية
نيبال
الهند
إسبانيا
اليابان
تونس
جمهورية القمر المتحدة
جيبوتي
المغرب
البحرين
إدانات
المكسيك إندونيسيا
جورجيا
تركيا
المجر
سنغافورة
النمسا
ماليزيا
هولندا
نيوزيلاند
النرويج
الأردن
النيجر
قطر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.